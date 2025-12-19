A Conmebol as datas e horários para a disputa da Recopa Sul-Americana de 2026. O confronto será entre Flamengo, campeão da Libertadores, e o Lanús, equipe argentina campeã da Copa Sul-Americana, com encontros no dia 19 e 26 de fevereiro, e decisão dentro do Maracanã.

Apesar de não confirmados pela Conmebol, a expectativa é que o Lanús mande seu jogo em La Fortaleza, enquanto o Flamengo atue na finalíssima dentro do Maracanã.

O Flamengo disputará a Recopa em meio ao início também do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Carioca. Esta será a terceira vez do Rubro-Negro na competição. As outras duas vezes o Fla teve o Independiente del Valle como adversário, sendo campeão em 2020 e vice em 2023.

O último brasileiro campeão da Recopa foi o Fluminense, em 2024. Na edição desta temporada, o Botafogo acabou superado nos dois jogos para o Racing. O maior campeão da Recopa é o Boca Juniors, com quatro títulos, seguido pelo River, com três.

Caso o Flamengo conquiste o torneio, vai igualar São Paulo, Internacional e Grêmio com duas conquistas, assim como LDU de Quito e Olimpia.

Recopa Sul-Americana 2026

Ida: Lanús x Flamengo (19/02), às 21h30 (de Brasília)

Estádio: La Fortaleza

Volta: Flamengo x Lanús (26/02), às 21h30 (de Brasília)

Estádio: Maracanã