O Deportes Tolima recebe o O’Higgins nesta quarta-feira, 11, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué, na Colômbia. A partida é válida pelo jogo de volta da terceira fase da Copa Libertadores e define uma vaga na fase de grupos do principal torneio continental da América do Sul.

Tolima precisa reverter desvantagem

Após a derrota por 1 a 0 no jogo de ida, realizado no Chile, a missão da equipe colombiana é clara: vencer por dois ou mais gols de diferença para garantir a classificação direta no tempo normal. Caso o Tolima vença por apenas um gol de vantagem, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis. Para evitar o drama, o time aposta na força de sua torcida no caldeirão do Manuel Murillo Toro para impor o ritmo desde os minutos iniciais.

O’Higgins joga pelo empate

Do outro lado, o O’Higgins entra em campo com a vantagem de jogar por um empate para selar sua classificação. A equipe chilena precisará de maturidade tática e controle emocional para suportar a pressão inicial dos mandantes. A estratégia deve focar em uma defesa sólida e na exploração rápida de contra-ataques, aproveitando os espaços deixados pelo adversário que precisará se expor em busca do resultado.

O que está em jogo

O duelo define o futuro das duas equipes na temporada internacional. O time que avançar no placar agregado garante o prestígio de disputar a fase de grupos da Libertadores e uma significativa injeção financeira. Para o perdedor, resta a consolação de uma vaga direta na fase de grupos da Copa Sul-Americana, mantendo o calendário continental ativo.

Onde assistir

O jogo também terá transmissão da GeTV.