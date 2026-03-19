A Conmebol realiza nesta quinta-feira, 19, o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores 2026, em evento marcado para 20h (de Brasília), na sede da entidade, em Luque, no Paraguai. A cerimônia vai definir os oito grupos da principal competição de clubes da América do Sul, reunindo 32 equipes que sonham com a Glória Eterna.

O sorteio marca o início de uma nova etapa do torneio, que já teve fases preliminares disputadas nas últimas semanas. A partir desta definição, os clubes conhecerão seus adversários na fase de grupos, que será disputada entre abril e maio.

Entre os destaques, o Brasil novamente chega como protagonista, com forte presença entre os classificados diretos. Estão garantidos na fase de grupos: Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Cruzeiro, Mirassol e Corinthians, além de outros representantes sul-americanos tradicionais, enquanto mais quatro vagas foram preenchidas pelos times vindos da fase preliminar.

Os potes do sorteio da Libertadores 2026

Pote 1: Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Boca Juniors (Argentina), Peñarol (Uruguai), Nacional (Uruguai), LDU (Equador) e Independiente Del Valle (Equador)

Pote 2: Corinthians, Cruzeiro, Libertad (Paraguai), Estudiantes (Argentina), Cerro Porteño (Paraguai), Lanús (Argentina), Bolívar (Bolívia) e Universitario (Peru)

Pote 3: Junior Barranquilla (Colômbia), Universidad Católica (Chile), Rosario Central (Argentina), Santa Fe (Colômbia), Always Ready (Bolívia), Coquimbo Unido (Chile), La Guaira (Venezuela) e Cusco (Peru)

Pote 4: Mirassol, Universidad Central (Venezuela), Platense (Argentina), Independiente Rivadavia (Argentina), Independiente Medellín (Colômbia), Tolima (Colômbia), Sporting Cristal (Peru) e Barcelona de Guayaquil (Equador)

Vale destacar que, conforme o regulamento, clubes do mesmo país não podem cair no mesmo grupo, com exceção de equipes vindas da fase preliminar — o que pode gerar confrontos nacionais já na primeira fase.

Horário e onde assistir ao sorteio

Data: quinta-feira, 19 de março

Horário: 20h (de Brasília)

Local: sede da Conmebol, em Luque (Paraguai)

A transmissão será feita ao vivo por canais esportivos e também pelas plataformas digitais da própria Conmebol, incluindo YouTube e redes sociais oficiais, além de emissoras com direitos da competição no Brasil.