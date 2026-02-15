A caminhada rumo à fase de grupos da Glória Eterna continua. Na terça-feira, 17, o Carabobo recebe o Huachipato no estádio Misael Delgado, em Valencia, na Venezuela. A partida, válida pela ida da segunda fase da Copa Libertadores, tem início marcado para as 19h (horário de Brasília) e coloca frente a frente duas equipes que buscam avançar na competição continental.
Estreia e expectativas na competição
O confronto marca o início da jornada internacional para ambos os clubes na temporada de 2026. Por se tratar de uma fase eliminatória (pré-Libertadores), o objetivo imediato é garantir a classificação para a terceira fase, o último degrau antes da cobiçada fase de grupos. Este será o primeiro confronto oficial na história entre as duas agremiações.
O Carabobo iniciou recentemente sua campanha no Campeonato Venezuelano e tenta engrenar na temporada. Jogando em casa, a equipe tem a responsabilidade de propor o jogo e construir uma vantagem sólida, visto que decidirá a vaga longe de seus domínios. A expectativa é de uma postura ofensiva, pressionando a saída de bola adversária e utilizando o apoio da torcida no Misael Delgado como combustível.
Estratégia dos chilenos
Do outro lado, o Huachipato chega após rodadas iniciais no Campeonato Chileno, apresentando resultados mistos, mas motivado por uma vitória recente. A estratégia dos visitantes deve ser mais cautelosa, priorizando a disciplina tática para neutralizar as investidas dos donos da casa e explorar os contra-ataques.
Para o time chileno, manter a eliminatória viva é essencial. Um empate ou uma derrota pela diferença mínima são considerados resultados contornáveis, pois permitiriam decidir a classificação com o apoio de sua torcida no jogo de volta, no Chile.
Onde assistir a Carabobo x Huachipato
O duelo decisivo pela segunda fase da Libertadores terá transmissão exclusiva via streaming no Brasil. Os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo pelo Paramount+.