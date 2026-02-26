A eliminação do Bahia na Copa Libertadores, após derrota nos pênaltis para O’Higgins, aumentou a sina de times brasileiros na fase prévia da competição. Com isso, já são 9 anos consecutivos de equipes caindo na Pré-Libertadores, desde 2018.

Esta foi a primeira vez que o Bahia acabou eliminado na Pré-Libertadores. O Tricolor de Aço se junta a outros sete times brasileiros que também caíram na mesma altura da competição pelo menos uma vez.

O Corinthians é o único time que foi eliminado na Pré-Libertadores mais de uma fez. O Timão, inclusive, foi o primeiro brasileiro a passar pela experiência negativa, em 2011, contra o Tolima. A equipe voltou a amargar uma eliminação também em 2020, contra o Guaraní, e em 2025, contra o Barcelona de Guayaquil.

Além do Bahia e do Corinthians, os outros times brasileiros que já foram eliminados na Pré-Libertadores são: Chapecoense, São Paulo, Grêmio, Fluminense, Fortaleza e Bragantino.

Times brasileiros eliminados na Pré-Libertadores

2011: Corinthians (Tolima)

2012: nenhum

2013: nenhum

2014: nenhum

2015: nenhum

2016: nenhum

2017: nenhum

2018: Chapecoense (Nacional-URU)

2019: São Paulo (Talleres)

2020: Corinthians (Guaraní-PAR)

2021: Grêmio (Independiente del Valle)

2022: Fluminense (Olimpia)

2023: Fortaleza (Cerro Porteño)

2024: Bragantino (Botafogo)

2025: Corinthians (Barcelona-EQU)

2026: Bahia (O’Higgins)