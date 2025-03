Bahia empata com Boston River pela Libertadores e leva decisão para casa

O Bahia está perto de voltar à fase de grupos da Copa Libertadores. Nesta quinta-feira, 6, em encontro válido pela 3ª fase da competição, o Tricolor visitou o Boston River na capital uruguaia e ficou no empate por 0 a 0 dentro do estádio Centenário. Apesar do jogo sem emoções, a equipe brasileira leva a decisão para a volta, dentro de casa, na Fonte Nova, e uma vitória simples diante da sua torcida garante a classificação.

Venceu quem conseguiu ficar acordado assistindo ao encontro entre Boston River e Bahia. Os 45 minutos iniciais foram de dar sono, sem chance alguma de gol para os dois lados e apenas uma finalização, do lado tricolor, realizada por Jean Lucas e que parou no goleiro Antúnez.

A equipe uruguaia mal conseguiu passar a linha do meio de campo, enquanto o Bahia, apesar de ter a posse da bola, não conseguiu impor volume algum de jogo.

No início do segundo tempo parecia que o cenário mudaria. Mas só parecia. Aos cinco minutos, Barcia assustou a equipe brasileira marcando de voleio. O gol foi rapidamente anulado, com ajuda do VAR, por impedimento.

O roteiro não sofreu alterações. O Boston River não mudou de postura, mesmo dentro de casa, o Bahia tampouco conseguiu transformar seu domínio em gols. O Tricolor, no segundo tempo, finalizou apenas duas vezes e sem direção.