Nesta quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026, a bola rola para um confronto decisivo pela segunda fase da Copa Libertadores. O Argentinos Juniors recebe o Barcelona-EQU no Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires. A partida tem início marcado para as 21h30 (horário de Brasília) e define quem avança para a terceira e última etapa preliminar antes da fase de grupos.

Vantagem argentina e decisão em Buenos Aires

O duelo em La Paternal coloca frente a frente duas equipes tradicionais do continente, mas com cenários distintos após o jogo de ida. O Argentinos Juniors chega com a vantagem do empate, graças à vitória heroica por 1 a 0 conquistada em Guayaquil, no dia 19 de fevereiro. Naquela ocasião, a equipe argentina demonstrou resiliência ao segurar o resultado mesmo atuando com um jogador a menos após a expulsão de Francisco Álvarez.

Agora, jogando em seus domínios, o time da casa aposta na força de sua torcida e nas dimensões reduzidas do campo para controlar as ações e carimbar a vaga. A solidez defensiva apresentada no Equador será novamente testada, mas desta vez com o conforto de poder administrar o placar agregado.

A missão do Barcelona-EQU

Para o Barcelona de Guayaquil, a missão é complexa, mas não impossível. Derrotado em casa, o “Ídolo do Equador” precisa adotar uma postura ofensiva em solo argentino. Para se classificar diretamente no tempo normal, a equipe necessita vencer por dois ou mais gols de diferença. Uma vitória simples dos visitantes por um gol de diferença levará a decisão para a disputa de pênaltis.

O time equatoriano precisará corrigir a falta de eficiência ofensiva mostrada na ida para reverter o cenário adverso. Quem avançar deste confronto enfrentará na próxima fase o vencedor do duelo entre Nacional Potosí e Botafogo, mantendo vivo o sonho da Glória Eterna.

Onde assistir ao jogo

Os torcedores poderão acompanhar a decisão ao vivo através do serviço de streaming Paramount+, que detém os direitos de transmissão da competição para o Brasil. A partida começa às 21h30 (de Brasília).