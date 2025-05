Leão do Pici sofre gol de bicicleta nos acréscimos, na Argentina, mas derrota do Bucaramanga garante 2º lugar e vaga ao time brasileiro

O Fortaleza sofreu uma derrota amarga para o Racing, nesta quinta-feira, 29, mas ainda assim conseguiu a classificação às oitavas de final da Copa Libertadores. O encontro no El Cilindro, em Avellaneda, terminou em 1 a 0 para os argentinos, com golaço já nos acréscimos, mas a derrota simultânea do Bucaramanga garantiu o 2º lugar do grupo ao Leão do Pici.

Publicidade

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

Faltou controle para Racing e Fortaleza, ao longo do primeiro tempo. As duas equipes não conseguiram se impor, e o jogo ficou muito disputado, em cenário que favorecia ambos.

Com o apoio da torcida, ainda assim, quem performou melhor foi o Racing. A equipe argentina assustou aos 10 minutos, em chute de Degregorio e defesa do goleiro João Ricardo. Ainda no primeiro tempo, Maravilla Martínez teve uma bola perigosa para o time da casa, mas acabou bloqueado.

Publicidade

No segundo tempo, as emoções ficaram reservadas para os minutos finais. Nos acréscimos, Martirena arriscou de longe e carimbou o travessão do Fortaleza com um foguete. No lance seguinte, Deyverson escorou e Lucca Prior finalizou por cima em chance quase na pequena área.

No último minuto, Di Cesare esticou a bola na área. Com muita categoria, Maravilla Martínez ganhou da marcação e emendou um voleio para marcar um golaço de definir o encontro.

Os lances de Racing x Fortaleza pela Libertadores:

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.