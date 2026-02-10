Nesta quarta-feira (11), o Alianza Lima recebe o 2 de Mayo pelo jogo de volta da primeira fase da Copa Libertadores. A partida decisiva acontece no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, às 21h30 (horário de Brasília), com os donos da casa precisando reverter o placar agregado para seguir na competição continental.

Cenário da classificação e regulamento

No confronto de ida, a equipe paraguaia venceu por 1 a 0, o que lhe garante a vantagem do empate para avançar à próxima fase. Para o Alianza Lima, a missão exige uma postura ofensiva: uma vitória por dois ou mais gols de diferença garante a classificação direta. Caso os peruanos vençam por apenas um gol de diferença, a decisão da vaga será definida na disputa de pênaltis.

Expectativas e momento das equipes

Jogando diante de sua torcida, o Alianza Lima deve adotar uma postura agressiva desde os minutos iniciais. A imprensa local e os torcedores esperam que o time pressione em busca de um gol cedo para equilibrar o confronto e inflamar o estádio. A comissão técnica deve escalar uma equipe ofensiva, mas com atenção redobrada para não sofrer gols de contra-ataque, o que complicaria a situação.

Pelo lado do 2 de Mayo, a estratégia deve ser de forte contenção e inteligência tática. Tratando o jogo como uma oportunidade histórica de avançar no torneio mais importante da América do Sul, o time paraguaio deve explorar a ansiedade do adversário, fechando as linhas de passe e apostando na solidez defensiva.

Ambos os clubes estão no início da temporada de 2026, disputando as rodadas iniciais de seus respectivos campeonatos nacionais (Apertura), o que significa que os elencos ainda buscam o auge físico e técnico, tornando o duelo ainda mais imprevisível.

Onde assistir a Alianza Lima x 2 de Mayo

O duelo terá ampla cobertura para o público brasileiro e latino-americano. A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo serviço de streaming Disney+. Outra opção para acompanhar o confronto é através da plataforma Paramount+.