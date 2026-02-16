A noite desta terça-feira, 17, reserva fortes emoções para o futebol sul-americano. O 2 de Mayo recebe o Sporting Cristal no Estádio Rio Parapití, em Pedro Juan Caballero, Paraguai. O confronto, válido pela ida da segunda fase da Copa Libertadores, tem início marcado para às 21h30 (de Brasília).

O que está em jogo na Glória Eterna

A partida marca a estreia de ambas as equipes na edição de 2026 do torneio continental. Por se tratar da segunda fase, o duelo é eliminatório, disputado em formato de ida e volta. Quem avançar no placar agregado seguirá para a terceira fase, a última etapa antes da fase de grupos. O time eliminado neste estágio encerra sua participação em competições internacionais na temporada.

O fator casa para o 2 de Mayo

Jogando diante de sua torcida, a equipe paraguaia entra em campo com a missão de construir um placar positivo. Em competições de mata-mata, fazer valer o mando de campo é essencial. O objetivo é impor ritmo e aproveitar a atmosfera do estádio para pressionar o adversário desde os minutos iniciais, buscando uma vantagem que ofereça tranquilidade para o jogo de volta.

A tradição do Sporting Cristal

Do outro lado, o clube peruano chega ao Paraguai carregando a responsabilidade de sua tradição no cenário sul-americano. Acostumado a disputar a Libertadores, o time visitante tentará usar sua experiência para controlar os ânimos da partida e explorar os contra-ataques. A meta é voltar para Lima com um resultado que mantenha a decisão aberta ou até mesmo encaminhe a classificação.

Onde assistir

Para os torcedores que desejam acompanhar o duelo, a partida terá ampla cobertura. No Brasil e na América Latina, a transmissão será realizada pela TV fechada na ESPN e via streaming pelo Disney+. Internacionalmente, incluindo os Estados Unidos, a exibição fica por conta da beIN SPORTS.