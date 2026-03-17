O atacante Wilson Isidor, de 25 anos, oficializou nesta terça-feira, 17, sua naturalização para defender o Haiti. Atualmente um dos principais nomes do Sunderland, na Inglaterra, o jogador estará em campo na Copa do Mundo de 2026.

A confirmação da mudança de nacionalidade esportiva foi anunciada pelo próprio atleta. Isidor, nascido em Rennes, na França, sempre atuou no futebol europeu, com bons números na temporada 2024/25.

A chegada do atacante é vista como principal reforço técnico para elevar o patamar competitivo do elenco no Mundial.

Retorno histórico após cinco décadas

A participação da seleção do haiti em 2026 encerra um longo hiato longe da elite do futebol. A vaga foi garantida em novembro de 2025, após uma vitória sobre a Nicarágua, marcando o fim de uma ausência de 52 anos desde sua última aparição em Copas.

Última participação: 1974 (Alemanha Ocidental).

Tempo de ausência: 52 anos.

Status atual: Classificado para a fase de grupos de 2026.

O sorteio das chaves colocou Haiti e Brasil no mesmo grupo. As duas equipes se enfrentarão na segunda rodada da fase de grupos. A integração de um jogador habituado ao alto nível da liga inglesa é estratégica para a seleção haitiana.