O mundo do futebol já tem data e local para o seu próximo grande capítulo. Em 2026, os Estados Unidos, o México e o Canadá serão os anfitriões de uma Copa do Mundo monumental. Mas, para o torcedor brasileiro que não se contenta com o comum, a pergunta não é apenas “quem vai ganhar?”, e sim “como eu vou viver essa experiência?” A resposta: com a Torcida Placar.

A evolução do camarote para o mundo

Quem conhece a trajetória da revista PLACAR sabe que não vivemos apenas de notícias; mas de vivências. Depois de levar multidões e assinar experiências memoráveis em palcos como a Champions League, Libertadores e o Super Mundial, a E-Mais se uniu à PLACAR e elevou o padrão para 2026. Não será apenas uma viagem. Trata-se de uma jornada com quem carrega o esporte no DNA.

Mais que 90 Minutos: O ponto alto da sua viagem

O conceito da Torcida Placar é claro: a Copa é o ponto alto, mas jamais o ponto final. Os Estados Unidos oferecem um cenário de entretenimento que vai muito além das quatro linhas, e nosso roteiro foi desenhado para extrair o máximo de cada cidade-sede: