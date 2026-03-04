O mundo do futebol já tem data e local para o seu próximo grande capítulo. Em 2026, os Estados Unidos, o México e o Canadá serão os anfitriões de uma Copa do Mundo monumental. Mas, para o torcedor brasileiro que não se contenta com o comum, a pergunta não é apenas “quem vai ganhar?”, e sim “como eu vou viver essa experiência?” A resposta: com a Torcida Placar.
A evolução do camarote para o mundo
Quem conhece a trajetória da revista PLACAR sabe que não vivemos apenas de notícias; mas de vivências. Depois de levar multidões e assinar experiências memoráveis em palcos como a Champions League, Libertadores e o Super Mundial, a E-Mais se uniu à PLACAR e elevou o padrão para 2026. Não será apenas uma viagem. Trata-se de uma jornada com quem carrega o esporte no DNA.
Mais que 90 Minutos: O ponto alto da sua viagem
O conceito da Torcida Placar é claro: a Copa é o ponto alto, mas jamais o ponto final. Os Estados Unidos oferecem um cenário de entretenimento que vai muito além das quatro linhas, e nosso roteiro foi desenhado para extrair o máximo de cada cidade-sede:
- Orlando e a diversão épica: Entre no mundo do cinema e da aventura. De Harry Potter a Jurassic Park no Universal Orlando Resort, a experiência é desenhada para quem busca emoções que desafiam a realidade.
- Nova York e o sonho cinematográfico: Do Central Park aos musicais da Broadway, a cidade que nunca dorme oferece o melhor da NBA, rooftops exclusivos e a icônica Estátua da Liberdade.
- Filadélfia e a alma dos EUA: Para quem valoriza cultura e gastronomia autêntica, a Filadélfia é onde a história americana ganha vida, do Independence Hall aos famosos degraus de “Rocky”.
- Miami e o Lifestyle VIP: O foco aqui é networking e vida noturna. Imagine esquentas exclusivos e os melhores beach clubs em um ambiente de energia máxima.