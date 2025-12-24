A seleção brasileira tem muito claro o objetivo para 2026: conquistar o hexacampeonato da Copa do Mundo. Até o início da competição no Canadá, México e EUA, o time verde-amarelo terá pela frente quatro amistosos.

O Brasil está no Grupo C da Copa 2026. As partidas da primeira fase serão contra Marrocos (13/6), Haiti (19/6) e Escócia (24/6). Para chegar até a final, a equipe fará oito e não mais setes jogos. A grande decisão está marcada para 19 de julho, no MetLife Stadium, mesmo palco do jogo de estreia.

Os dois amistosos já definidos acontecerão na próxima Data-Fifa. Em 26 de março, em Boston, a equipe enfrentará a França; cinco dias depois, terá pela frente a Croácia, algoz na última eliminação, no Catar 2022.

Em junho, dias antes do Mundial, dois amistosos estão previstos e, internamente, o desejo é que eles aconteçam no Brasil. As datas e adversários tampouco estão definidos.

Próximos jogos da seleção brasileira

26/3 – Amistoso – Brasil x França – Boston, EUA

31/3 – Amistoso – Brasil x Croácia – Orlando, EUA

Entre 1 e 9/6 – Amistoso – A ser confirmado

Entre 1 e 9/6 – Amistoso – A ser confirmado

13/6 – Copa do Mundo – Brasil x Marrocos, Nova Jersey, EUA

19/6 – Copa do Mundo – Brasil x Haiti, Filadélfia, EUA

24/6 – Copa do Mundo – Escócia x Brasil, Miami, EUA

A tendência é que os 26 convocados por Carlo Ancelotti sejam anunciados em maio. O treinador já disse que aproximadamente 18 jogadores têm as suas vagas garantidas e a fase de testes está acabando.

Em entrevista à PLACAR (edição 1531), que chega às bancas em janeiro, Ancelotti disse que não fará testes na Data-Fifa de março. “Não vamos fazer testes. Obviamente, vamos rever algumas coisas e levarei dúvidas até o último dia, mas a ideia é já trabalhar com algo próximo da lista definitiva.”