Secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Markwayne Mullin, comemorou a eliminação da seleção iraniana na Copa do Mundo 2026. O secretário também disse que as restrições aos jogadores e staff fo Irã foram justas.

Segundo a revista Sports Business Journal, o americano afirmou estar “muito feliz” com a queda do Irã na Copa, ao ponto de cantar e fazer uma “dança da felicidade”.

Notícias no WhatsApp Entre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão. Entrar no canal

“Estou apenas feliz que eles terminaram a participação e não vão voltar (para os Estados Unidos). Fiquei muito feliz quando conseguimos cancelar os vistos deles e dizer que poderiam deixar o território dos Estados Unidos. Talvez eu tenha até cantado uma música ou duas, ou até fazendo uma dança feliz”, afirmou Mullin após uma reunião sobre a segurança na Copa do Mundo na última segunda-feira, 29.

Quer receber promoções e ofertas exclusivas no WhatsApp ou Telegram? Entre no grupo oficial da PLACAR e seja avisado em primeira mão sobre cupons, descontos e achados selecionados pela nossa equipe. Quero receber promoções

Sobre as restrições feitas ao Irã, o secretário defendeu as determinações: “Foi apenas um acordo que fizemos para deixá-los ir logo. O jogo acabava, eles voltavam para o hotel, para a base onde estavam hospedados. Eles se sentiam mais confortáveis lá. Foi simplesmente um acordo que acertamos com a Fifa antes do início da competição”.

Mullin ainda voltou a afirmar que “quase metade” da delegação iraniana inscrita para a Copa do Mundo tinha ligações diretas com a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, além de dois profissionais de imprensa supostamente ligados ao serviço de inteligência da corporação e um integrante da comitiva que seria alvo de mandados internacionais e não tinha autorização para entrar no Canadá. A Federação Iraniana nega as acusações.

Restrições ao Irã

Com os conflitos militares entre Estados Unidos e Irã, a seleção irania sofreu diversas restrições para participar da Copa do Mundo. Dentre elas, a “política de bate-volta” determinada pelo governo americano fez com que a seleção tranferisse sua base para Guadalajara, no México. A determinação estadunidense também fez com que os iranianos tivessem que deixar o país após o fim de cada partida.

O Irã terminou a Copa do Mundo invicto, na terceira colocação do Grupo G, com três empates. No entanto, pelo saldo, a seleção asiática ficou com a nona melhor campanha dentre os terceiros colocados, sendo eliminada do torneio.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google