O árbitro brasileiro Raphael Claus foi designado pela Fifa para comandar a partida entre a seleção espanhola e a seleção da Arábia Saudita, válida pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo da FIFA 2026. A informação da designação foi divulgada na próxima quinta-feira, 18.

Detalhes do Confronto e Equipe de Arbitragem

O jogo entre Espanha e Arábia Saudita está marcado para domingo, 21 de junho de 2026, com início às 16h (horário local). O palco será o Estádio de Atlanta, em Atlanta, nos Estados Unidos. Claus terá o apoio de uma equipe de arbitragem majoritariamente brasileira, com Danilo Manis e Rodrigo Figueiredo atuando como assistentes. O colombiano Andrés Rojas foi nomeado como quarto árbitro, e Alexander Guzman como assistente reserva.

Experiência de Raphael Claus em Copas do Mundo

Esta será a primeira atuação de Raphael Claus na atual edição da Copa do Mundo de 2026. O árbitro paulista já possui experiência em Mundiais, tendo participado da Copa do Mundo de 2022, onde apitou jogos como a seleção inglesa x seleção do Irã e a seleção canadense x seleção de Marrocos. Sua nomeação para este jogo de fase de grupos demonstra a confiança da FIFA em sua capacidade de conduzir partidas de alto nível.