Apoiado por mais de 80 mil torcedores no Estádio Azteca, o México confirmou seu favoritismo e venceu o Equador por 2 a 0 na noite desta terça-feira (30), em duelo válido pelos 16-avos de final da Copa do Mundo 2026.

Após um atraso de uma hora devido às fortes chuvas na capital mexicana, a equipe da casa apresentou uma atuação letal no primeiro tempo, aproveitando os espaços e falhas do adversário para construir o placar com Quiñones e Raúl Jiménez, mantendo sua campanha perfeita e a defesa intacta no torneio.

Notícias no WhatsApp Entre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão. Entrar no canal

Início avassalador e eficiência letal

Empurrado pela torcida, o México assumiu o papel de protagonista desde o apito inicial do árbitro esloveno Slavko Vincic. A pressão surtiu efeito aos 21 minutos, quando a equipe encaixou uma rápida ligação em contra-ataque. Quiñones acelerou pelo lado esquerdo, invadiu a área e soltou uma bomba para abrir o placar.

Quer receber promoções e ofertas exclusivas no WhatsApp ou Telegram? Entre no grupo oficial da PLACAR e seja avisado em primeira mão sobre cupons, descontos e achados selecionados pela nossa equipe. Quero receber promoções

O Equador, que tentava esfriar o ímpeto dos donos da casa, sofreu um apagão logo em seguida. Aos 30 minutos, o zagueiro Pacho afastou mal a bola e entregou nos pés de Raúl Jiménez. O centroavante tabelou com Quiñones, recebeu na entrada da área e bateu bonito de chapa para ampliar a vantagem.

Controle defensivo e desespero equatoriano

Apesar do baque, a seleção equatoriana tentou reagir ainda na primeira etapa, mas parou em uma grande intervenção do goleiro Rangel, que voou para espalmar um chute cruzado de Yeboah. No segundo tempo, precisando do empate para forçar a prorrogação, o Equador se lançou ao ataque, mas esbarrou na sólida defesa mexicana, que não sofreu nenhum gol em toda a competição.

O México passou a administrar a posse e quase marcou o terceiro em uma cabeçada de Montes, que obrigou Galíndez a fazer uma linda defesa. Nos acréscimos, o nervosismo tomou conta dos visitantes, culminando na expulsão de Hincapié após revisão do VAR por um gesto direcionado a Gimenez.

Próximos passos

Com a vitória e a classificação garantida, o México segue vivo no mata-mata e avança para as oitavas de final. O próximo adversário da seleção mexicana sairá do confronto entre Inglaterra e RD Congo.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google