Diego Forlán foi anunciado atecipadamente como técnico interino do Uruguai pelo presidente da Associação Uruguaia de Futebol (AUF), Ignacio Alonso, durante entrevista ao programa de televisão Polideportivo, da emissora Teledoce.

“Já conversamos com Forlán. Ele foi escolhido pelo Comitê Executivo. Discutimos o assunto com Jorge Giordano [diretor de seleções da AUF] e ele já sabia. Giordano tem nomes em mente para a comissão técnica, mas desde o início ele conhecia esse nome e apoiou nossa convocação”, explicou Alonso. Ainda assim, o presidente disse que ainda falta “um acordo conceitual e financeiro” para oficializar o anúncio.

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No entanto, segundo o jornal espanhol Marca, a princípio, o futuro vínculo de Forlán dura até março de 2027, quando ocorrem as eleições na AUF. Nesse período, além de comandar a seleção uruguaia em amistosos, ele também estará à frente da equipe sub-20 do país, que disputará o Sul-Americano em janeiro do próximo ano.

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Antes de chegar ao comando do Celeste, Forlán acumula duas experiências como treinador. Foram 11 jogos pelo Peñarol em 2020 e outros 12 pelo Atenas de San Carlos, da segunda divisão uruguaia, em 2021.

Ele chega para ocupar a vaga deixada por Marcelo Bielsa, que fracassou na missão de classificar a seleção do país vizinho na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

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