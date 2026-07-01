Lionel Mpasi foi destaque na classificação da República Democrática do Congo contra a Inglaterra, nesta quinta-feira, 1. O goleiro foi um verdadeiro paredão no primeiro tempo da partida, com quatro defesas contra a artilharia inglesa.

Nascido na França, Mpasi é filho de pais com ascendência congolesa, e escolheu representar o país em 2021, após um pedido do atacante Cédric Bakambu, reserva na partida contra a Inglaterra. O goleiro fez a sua estreia com a seleção em 2022 e disputou a Copa Africana de Nações em 2023, quando os Leopardos chegaram até as semifinais, sendo eliminados pela Costa do Marfim.

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Carreira de Mpasi

O arqueiro de 31 anos chegou a fazer categoria de base no PSG, época em que chegou a defender seleções de base da França, mas estreiou profissionalmente pelo Toulouse. O goleiro ficou no clube até 2015, quando deixou o clube ao término de seu contrato.

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Mpasi ficou cerca de um ano e dez meses sem assinar com nenhum clube, antes de fechar com o Rodez, que estava na quarta divisão francesa. Foram nove anos na equipe, que hoje está na segunda divisão do país.

Em 2025, Mpasi deixou o clube para assinar com o Le Havre, clube da primeira divisão do país.

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