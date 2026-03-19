A Copa do Mundo de 2026 terá transmissão dividida entre TV aberta, canais pagos e plataformas digitais no Brasil. O torneio será disputado entre 11 de junho e 19 de julho, com sede em Estados Unidos, México e Canadá.
Será a primeira edição com 48 seleções, em 12 grupos, e 104 jogos no total.
Na TV aberta, a Globo exibirá 54 partidas, enquanto o SBT transmitirá 32, junto da N Sports. Na TV por assinatura, o SporTV completa a cobertura.
No digital, a CazéTV transmitirá todos os 104 jogos. O Globoplay também exibirá partidas dentro do pacote da Globo.
Além disso, a GE TV vai disponibilizar parte dos jogos em TVs conectadas e operadoras.
Onde assistir à Copa do Mundo de 2026
- Cazé TV: todos os 104 jogos
- SBT e N Sports: 32 jogos
- Ge TV: 32 jogos
- Ge TV fora do YouTube: 32 jogos
- TV Globo: 55 jogos
- SporTV: 55 jogos