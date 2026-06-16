O Olímpia, do Paraguai, está fechando a contratação de Tim Payne, lateral da Nova Zelândia, que virou fenômeno nas redes sociais por ser o jogador com menos seguidores da Copa do Mundo. Segundo a Sky Sports, o jogador chega ao clube após a disputa do Mundial.

O time paraguaio negociou com o Wellington Phoenix, da Nova Zelândia, para fechar com o lateral. No novo clube Payne pode atuar na Copa Sul Americana, contra o Vasco da Gama, caso o Cruz-Maltino avance para as oitavas de final da competição.

O fenômeno Tim Payne

A fama do lateral neozelandês começou com uma campanha do influenciador argentino Valen Scarsini, que procurou dar visibilidade ao jogador com menos seguidores no Instagram, dentre aqueles com figurinhas no álbum da Copa. O influenciador fez campanha para que Payne ganhasse mais seguidores.

O perfil do lateral, que tinha 5 mil seguidores, saltou para 5,8 milhões, até o momento. O número é superior a população da Nova Zelândia, com 5,3 milhões de habitantes. Payne fez postagens em suas redes agradecendo a campanha.

Em campo, no empate por 2 a 2 contra o Irã, o lateral foi titular e teve uma atuação discreta. Payne foi substituído aos 78 minutos da partida.