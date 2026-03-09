A Copa do Mundo da Fifa é o ápice do futebol internacional, mobilizando bilhões de espectadores a cada quatro anos em torno do título mais valioso do esporte. Desde a sua criação, apenas oito nações conseguiram levantar a taça, formando uma elite estatística liderada pelo Brasil, que possui cinco conquistas globais, seguido por Alemanha e Itália, com quatro troféus cada. O evento funciona não apenas como o principal medidor de força técnica entre continentes, mas também como um motor financeiro e estrutural para as regiões que o sediam.

A gênese do mundial e a era da taça Jules Rimet

A idealização do torneio ocorreu sob a gestão de Jules Rimet, então presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), que aprovou a criação do campeonato em um congresso na cidade de Amsterdã, no ano de 1928. A primeira edição foi sediada e vencida pelo Uruguai em 1930, em celebração ao centenário da independência do país sul-americano e aos seus dois ouros olímpicos conquistados nas Olimpíadas anteriores.

O torneio sofreu um hiato forçado nas edições de 1942 e 1946 devido à eclosão da Segunda Guerra Mundial, retornando de forma remodelada em 1950 com o evento no Brasil. Nas primeiras décadas, a nação campeã recebia a Taça Jules Rimet, estatueta que ficaria em posse definitiva do primeiro país a conquistar três títulos — feito alcançado pela seleção brasileira em 1970, no México, sob o comando em campo de Pelé.

O regulamento de classificação e a transição para 48 seleções

O estatuto da competição exige um ciclo de preparação e triagem de quatro anos, conhecido como período de Eliminatórias, organizado pelas confederações continentais para definir as nações aptas a disputar a fase final. Durante o torneio principal, o sistema de pontuação segue o padrão global de ligas: três pontos para vitória, um para empate e zero em caso de derrota. Nas fases eliminatórias (mata-mata), empates no tempo regulamentar de 90 minutos forçam uma prorrogação de 30 minutos, seguida por disputa de pênaltis caso a igualdade no placar persista.

O formato de disputa passou por uma expansão drástica a partir da edição de 2026. A organização abandonou o modelo de 32 equipes, vigente entre 1998 e 2022, para introduzir um sistema com 48 seleções. A nova configuração divide os participantes em 12 grupos de quatro times. Avançam para o mata-mata os dois melhores de cada chave, além dos oito melhores terceiros colocados, iniciando uma fase inédita de 16 avos de final (rodada de 32), o que eleva o total de partidas do calendário para 104 jogos.

As exigências de infraestrutura e o protocolo do troféu atual

Para receber o megaevento, a Fifa demanda garantias governamentais rígidas e infraestrutura de ponta. Os estádios devem atender a capacidades mínimas que variam entre 40 mil assentos para partidas da fase de grupos e mais de 80 mil para a grande final. O ciclo de 2026 inaugurou o formato de sede tripla, distribuindo a logística entre Estados Unidos (11 cidades), México (três cidades) e Canadá (duas cidades), com a decisão agendada para o MetLife Stadium, na região de Nova Jersey.