O NRG Stadium, em Houston, Texas, passa por uma modernização orçada em US$ 55 milhões para receber a Copa do Mundo de 2026. Durante a competição, o local adotará o nome oficial de Houston Stadium, seguindo as diretrizes comerciais da FIFA, e sediará sete partidas do torneio.
Quais são as principais melhorias estruturais no estádio?
Entre as principais intervenções estão a substituição de toda a iluminação por sistemas LED de última geração e a troca de 4.750 assentos. A mudança técnica mais significativa é a implementação de um gramado natural, substituindo o piso sintético para atender aos rigorosos padrões exigidos pela FIFA.
Qual é o calendário de jogos da Copa do Mundo em Houston?
O estádio será palco de cinco jogos da fase de grupos e dois confrontos eliminatórios. De acordo com o cronograma oficial divulgado pela FIFA, as partidas em Houston ocorrerão nas seguintes datas:
- 14 de junho: Alemanha x Curaçao (Grupo E)
- 17 de junho: Portugal x Vencedor da Repescagem (Grupo K)
- 20 de junho: Holanda x Vencedor da Repescagem (Grupo F)
- 23 de junho: Portugal x Uzbequistão (Grupo K)
- 26 de junho: Cabo Verde x Arábia Saudita (Grupo H)
- 29 de junho: Fase de 32 avos
- 4 de julho: Oitavas de final
Como a área de hospitalidade será modernizada?
Para elevar o padrão de atendimento, o complexo inaugurará o BMW Lone Star Ballroom em maio de 2026. Além disso, o estádio passa por ajustes estruturais nos cantos das arquibancadas inferiores. Conforme relatado pelo comitê organizador local, essa modificação é essencial para ampliar as dimensões do campo de jogo, adequando-o às normas internacionais de futebol para o torneio.