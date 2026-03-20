O NRG Stadium, em Houston, Texas, passa por uma modernização orçada em US$ 55 milhões para receber a Copa do Mundo de 2026. Durante a competição, o local adotará o nome oficial de Houston Stadium, seguindo as diretrizes comerciais da FIFA, e sediará sete partidas do torneio.

Quais são as principais melhorias estruturais no estádio?

Entre as principais intervenções estão a substituição de toda a iluminação por sistemas LED de última geração e a troca de 4.750 assentos. A mudança técnica mais significativa é a implementação de um gramado natural, substituindo o piso sintético para atender aos rigorosos padrões exigidos pela FIFA.

Qual é o calendário de jogos da Copa do Mundo em Houston?

O estádio será palco de cinco jogos da fase de grupos e dois confrontos eliminatórios. De acordo com o cronograma oficial divulgado pela FIFA, as partidas em Houston ocorrerão nas seguintes datas:

14 de junho: Alemanha x Curaçao (Grupo E)

Alemanha x Curaçao (Grupo E) 17 de junho: Portugal x Vencedor da Repescagem (Grupo K)

Portugal x Vencedor da Repescagem (Grupo K) 20 de junho: Holanda x Vencedor da Repescagem (Grupo F)

Holanda x Vencedor da Repescagem (Grupo F) 23 de junho: Portugal x Uzbequistão (Grupo K)

Portugal x Uzbequistão (Grupo K) 26 de junho: Cabo Verde x Arábia Saudita (Grupo H)

Cabo Verde x Arábia Saudita (Grupo H) 29 de junho: Fase de 32 avos

Fase de 32 avos 4 de julho: Oitavas de final

Como a área de hospitalidade será modernizada?

Para elevar o padrão de atendimento, o complexo inaugurará o BMW Lone Star Ballroom em maio de 2026. Além disso, o estádio passa por ajustes estruturais nos cantos das arquibancadas inferiores. Conforme relatado pelo comitê organizador local, essa modificação é essencial para ampliar as dimensões do campo de jogo, adequando-o às normas internacionais de futebol para o torneio.