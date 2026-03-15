As esperanças de Neymar Jr. de brilhar pelo Santos no clássico contra o Corinthians para convencer Carlo Ancelotti de que merece uma vaga na seleção foram frustradas neste domingo, 15, com uma atuação apagada no empate em 1 a 1, na Vila Belmiro, pelo 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante deixou o campo reclamando da irrigação do gramado.

Ancelotti vai anunciar a última convocação para testes na seleção brasileira na próxima segunda-feira, 16. O Brasil enfrenta França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, nos Estados Unidos, como amistosos preparatórios. Esta é a última chamada antes da lista final para a Copa do Mundo de 2026.

Neymar está na pré-lista de convocados, de acordo com informações do Ge. O técnico italiano, no entanto, tinha o desejo de observar Neymar de perto na última rodada, no duelo contra o Mirassol, no interior paulista. O camisa 10, no entanto foi preservado da partida (sem ter lesão e mesmo depois de ter passado mais de uma semana sem jogar, de acordo com a comissão), em mais um desencontro entre Neymar e Ancelotti.

Como foi a atuação de Neymar x Corinthians

Contra o Corinthians, Neymar jogou os 90 minutos, mas cometeu erros técnicos com os quais não está acostumado e demonstrou falta de ritmo de jogo. Teve computada uma assistência para Gabigol num lance de sorte, em que a bola bateu nele. Acertou 16 de 23 passes (70%) e perdeu três vezes a posse, de acordo com o app Superscore.

Neymar reclamou das condições do gramado do Peixe. “A gente tinha tudo para fazer um jogo muito melhor, obviamente. O campo é algo que foge do nosso controle, num dia de clássico não pode quebrar a irrigação e deixar o jogo lento. Isso atrapalha o espetáculo”, desabafou em entrevista à Globo.

Em apenas três jogos na temporada, o astro de 34 anos soma dois gols e uma assistência.

Ancelotti sobre Neymar à PLACAR

Embora jamais tenha incluído o jogador do Santos em alguma das quatro listas de convocados desde que assumiu como técnico da seleção brasileira, em maio de 2025, Ancelotti diz não se incomodar em falar do craque.