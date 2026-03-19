O Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, iniciou a transição técnica do gramado sintético para a grama natural para atender às exigências obrigatórias da FIFA. A arena sediará oito partidas da Copa do Mundo de 2026, incluindo uma das semifinais, o que demanda a substituição temporária de sua superfície habitual.

Critérios da FIFA e segurança dos atletas

A FIFA determina que todos os jogos do Mundial sejam disputados em superfícies naturais de alta qualidade. O objetivo principal é garantir a padronização do quique da bola e aumentar a segurança dos atletas, reduzindo o risco de lesões por impacto e o estresse térmico, fatores críticos em gramados artificiais durante torneios de alta intensidade.

Atualmente, a casa do Atlanta United (MLS) e do Atlanta Falcons (NFL) utiliza o sistema FieldTurf. Para viabilizar a mudança, pesquisadores da Universidade do Tennessee e da Universidade Estadual de Michigan desenvolvem um sistema de gramado vivo capaz de prosperar nas condições específicas da arena.

Tecnologia para ambientes com teto retrátil

A manutenção de grama natural sob um teto retrátil apresenta dificuldades agronômicas severas, pois a entrada de luz solar é insuficiente. De acordo com o planejamento técnico das universidades parceiras, a administração implementará tecnologias de ponta para sustentar o gramado:

Iluminação suplementar: Uso de painéis LED e UV para estimular a fotossíntese em áreas sombreadas.

Uso de painéis LED e UV para estimular a fotossíntese em áreas sombreadas. Gestão de umidade: Sistemas de vácuo e ventilação forçada sob o campo para controlar a drenagem e evitar fungos.

Sistemas de vácuo e ventilação forçada sob o campo para controlar a drenagem e evitar fungos. Monitoramento digital: Sensores de solo integrados para medição de nutrientes e temperatura em tempo real.

O futuro do gramado após o Mundial

A instalação exige uma nova infraestrutura de drenagem e irrigação montada sobre a base existente. Segundo dados técnicos do projeto, este processo demanda precisão de engenharia para não comprometer a versatilidade da arena, que recebe eventos de grande porte semanalmente.

Após o encerramento da Copa de 2026, a tendência é que o estádio retorne ao gramado sintético. Essa escolha se justifica pela durabilidade necessária para suportar o intenso calendário da NFL e a agenda de shows musicais, que definem o modelo de negócios sustentável da unidade.