A seleção do Irã solicitou à Fifa que suas partidas da Copa do Mundo de 2026 sejam disputadas no México, em vez dos Estados Unidos, um dos países-sede do torneio. O pedido foi apresentado por autoridades diplomáticas e esportivas iranianas em meio ao agravamento das tensões políticas e militares entre Teerã e Washington, que levantaram preocupações sobre a segurança da delegação iraniana durante o Mundial.

A Copa de 2026 será realizada entre 11 de junho e 19 de julho, com organização conjunta de Estados Unidos, México e Canadá, a primeira edição da história com três países-sede e também a primeira com 48 seleções participantes. Nesse contexto, parte das partidas da fase de grupos ocorrerá em território norte-americano, incluindo jogos inicialmente previstos para a seleção iraniana.

De acordo com dirigentes da Federação Iraniana de Futebol, a principal preocupação está relacionada à segurança dos jogadores e da comissão técnica caso a delegação precise viajar aos Estados Unidos. A preocupação aumentou após declarações do presidente norte-americano Donald Trump, que afirmou que, embora o Irã seja “bem-vindo” ao torneio, poderia não ser apropriado que a equipe estivesse no país “por sua própria segurança”.

No calendário original da competição, o Irã tem partidas programadas em Los Angeles, contra Nova Zelândia e Bélgica, e em Seattle, contra o Egito, pela fase de grupos do torneio. A proposta iraniana é transferir esses confrontos para estádios mexicanos, na Cidade do México, Monterrey ou Guadalajara, para evitar deslocamentos ao território norte-americano.

Até o momento, a Fifa não confirmou oficialmente qualquer alteração no calendário ou nas sedes das partidas. A entidade acompanha o desenrolar do caso, já que uma mudança desse tipo envolveria grande impacto logístico, incluindo ingressos já vendidos e a programação geral do torneio.

Autoridades iranianas chegaram a sugerir que a participação no Mundial poderia ser inviável se a segurança da equipe não fosse garantida. Caso o país desistisse do torneio, a Fifa teria de definir um substituto, além de aplicar sanções previstas no regulamento.