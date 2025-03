Irã garante classificação para a Copa do Mundo de 2026

O Irã é mais uma seleção classificada para a Copa do Mundo de 2026. A equipe iraniana empatou em 2 a 2 com o Uzbequistão nesta terça-feira, 25, com dois gols do ídolo Mehdi Taremi, e fez a festa no Estádio Azadi, em Teerã, pelo Grupo A das Eliminatórias asiáticas.

O time visitante saiu duas vezes na frente do placar, com Hojimat Erkinov e Abbosbek Fayzullaev, mas em ambas as oportunidades Taremi, da Inter de Milão, igualou o marcador.

Com o empate, o Irã chegou a 20 pontos, dez a mais que o terceiro colocado da chave, os Emirdos Árabes Unidos, e com isso garantiu uma das duas primeiras colocações do grupo A. O Uzbequistão é o segundo lugar com 17 pontos. Com isso, o Irã se juntou ao Japão, outra seleção classificada nas Eliminatórias da Ásia.

Esta será a sétima participação do Irã na Copa do Mundo, depois de ter jogado as edições de 1978, 1998, 2006, 2014, 2018 e 2022.

No Grupo C, a Austrália se aproximou da classificação ao derrotar a China por 2 a 0 fora de casa, em Hangzhou, enquanto a Arábia Saudita empatou em 0 a 0 com o já classificado Japão, em Saitama. A seleção australiana chegou a 13 pontos em oito jogos e abriu uma vitória de vantagem sobre a terceira colocada Arábia Saudita.

A Coreia do Sul, líder do Grupo B, empatou em 1 a 1 com a Jordânia em Suwon, e chegou a 16 pontos, três a mais do que a Jordânia. Até o momento, estão classificados para a Copa de 2026 os anfitriões EUA, Canadá e México, Japão, Irã, Nova Zelândia e Argentina.

