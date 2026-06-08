A seleção do Irã desembarcou em Tijuana, México, no último domingo, 7, para estabelecer seu campo base em preparação para a Copa do Mundo de 2026. O avião com o ‘Team Melli’ pousou no aeroporto local por volta das 5h, horário do México, sob forte esquema de segurança da Guarda Nacional mexicana. Um pequeno grupo de torcedores aguardava a delegação, agitando bandeiras do país.

Chegada ao México e Logística do Campo Base

A escolha de Tijuana como campo base para a seleção iraniana não foi a opção inicial. Originalmente, o plano era que a equipe se estabelecesse no Arizona, nos Estados Unidos. No entanto, a localização foi transferida para o México após aprovação da Fifa, visando evitar problemas com vistos e facilitar a logística em meio a um cenário geopolítico delicado.

As autoridades americanas concederam vistos aos jogadores, mas negaram a entrada de cerca de 15 membros da equipe técnica e administrativa. Entre os que tiveram o visto recusado está Mehdi Taj, presidente da Federação de Futebol do Irã (FFIRI), que serviu na Guarda Revolucionária, organização considerada terrorista por Washington.

Devido a essas restrições, a seleção iraniana terá que entrar e sair do território americano no mesmo dia de seus jogos, partindo de Tijuana, para disputar as partidas da fase de grupos em Los Angeles e Seattle. A Federação do Irã acusou os EUA de ‘comportamento vingativo’ e ‘tratamento deliberado e discriminatório’ na questão dos vistos. A equipe disputará duas partidas em Los Angeles e uma em Seattle durante a fase de grupos.