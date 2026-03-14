A cada quatro anos o mundo relembra que o goleiro Guillermo Ochoa segue na ativa. Aos 40 anos, o goleiro mexicano pode fazer história e se tornar o primeiro jogador a disputar 6 edições de Copa do Mundo. Isso porque Luis Ángel Malagón, goleiro titular da seleção, sofreu uma séria lesão e está fora da Copa de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México.

Malagón vinha sendo considerado o principal goleiro do México no novo ciclo da seleção, assumindo protagonismo após a Copa de 2022. O atleta, no entanto, rompeu o tendão de Aquiles em jogo pelo América. Com oito meses de previsão e sem tempo de recuperação hábil, o goleiro está fora da Copa do Mundo dentro de casa.

Com isso, a comissão técnica mexicana passou a reavaliar opções para a posição, e um dos nomes que volta ao radar é o experiente Guillermo Ochoa, ídolo histórico do futebol do país. Nesse cenário, Ochoa aparece como um dos favoritos para assumir a vaga, tanto pelo histórico quanto pela liderança dentro da seleção mexicana.

A fama de Ochoa em Copas do Mundo

Poucos goleiros têm uma reputação tão forte em Copas do Mundo quanto Guillermo Ochoa. Ao longo das últimas duas décadas, o arqueiro construiu uma imagem de especialista em Mundiais. Um dos momentos mais marcantes de sua carreira aconteceu na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, quando protagonizou uma atuação histórica contra a seleção brasileira na fase de grupos.

Naquela partida disputada no Castelão, em Fortaleza, Ochoa fez diversas defesas decisivas, incluindo uma cabeçada à queima-roupa de Neymar, e foi eleito o melhor jogador em campo no empate por 0 a 0. A performance entrou para a história das Copas e consolidou o goleiro oficialmente como um pesadelo para os adversários.

Além de 2014, Ochoa também teve atuações de destaque em outras edições do Mundial, especialmente em 2018, na Rússia, quando ajudou o México a derrotar a Alemanha na fase de grupos com várias intervenções importantes.

Copas do Mundo disputadas por Ochoa

Alemanha (2006)

África do Sul (2010)

Brasil (2014)

Rússia (2018)

Catar (2022)

Experiência e liderança

Nascido em 1985, Guillermo Ochoa terá 41 anos durante a Copa do Mundo de 2026, caso seja convocado. O goleiro iniciou sua carreira profissional no Club América, do México, e ao longo dos anos atuou em diversas ligas europeias, incluindo passagens por clubes da França, Espanha, Bélgica e Itália. No entanto, nunca brilhou tanto no futebol de clubes como pela seleção.