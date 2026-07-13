O ex-jogador José Velásquez afirmou que o elenco do Peru vendeu a partida contra a Argentina na Copa do Mundo de 1978. Em uma das maiores polêmicas da história das Copas, o Brasil foi eliminado por um resultado na partida entre os sul-americanos que levantou suspeitas.
Eliminação polêmica de 1978
Líder do Grupo B, na segunda fase, com cinco pontos e 5 de saldo, o Brasil só não avançaria de fase caso a Argentina, segunda colocada, vencesse o Peru por quatro gols de diferença.Foi exatamente o que aconteceu.
A seleção argentina goleou os peruanos por 6 a 0 e assumiu o primeiro lugar do grupo, única posição que se classificava. O placar amplo levantou suspeitas de que o Peru teria entregado a partida para os argentinos. Uma das versões davam conta de que os atletas foram coagidos pela ditadura argentina, liderada por Jorge Rafael Videla.
José Velásquez relatou a primeira versão, em um documentário sobre a Copa de 1978, disponibilizado na plataforma Disney+. Durante a obra, o peruano diz que seis jogadores da equipe receberam compensações financeiras para um resultado favorável aos argentinos.
O ex-jogador também revelou que um grupo de atletas solicitaram ao treinador a exclusão do goleiro Ramón Quiroga da escalação titular, mas a petição não foi acatada pela comissão técnica.
Até o momento, não foram apresentadas evidências que comprovem a manipulação da partida.