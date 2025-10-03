Copa do Mundo sub-20: relembre craques revelados no torneio

Lionel Messi, em 2005, foi destaque na competição mundial de seleções de base; relembre outros nomes que brilharam

Antes de se tornarem lendas do futebol mundial, muitos craques da história deram seus primeiros passos na Copa do Mundo sub-20. O torneio, organizado pela Fifa desde 1977, consolidou-se ao longo das décadas como a principal vitrine para jovens talentos, revelando jogadores que viriam a brilhar nos maiores clubes e seleções do planeta.

Nesta edição do torneio, o Brasil vive situação complicada. A seleção estreou no torneio disputado no Chile com um empate diante do México e perdeu para Marrocos na segunda rodada, o que obriga o time a pontuar contra a Espanha, na última rodada.

De olho na Copa do Mundo, PLACAR levantou craques históricos que brilharam no torneio. Confira:

O show de Maradona em 1979

A edição de 1979, realizada no Japão, marcou a primeira grande explosão de um talento geracional no torneio. Um jovem Diego Maradona, com apenas 18 anos, comandou a Argentina em campanha rumo ao título. Com atuações mágicas e dribles, foi eleito o melhor jogador da competição, deixando claro para o mundo que um novo rei do futebol estava surgindo.

Uma fábrica de lendas

A lista de craques que brilharam no Mundial sub-20 é extensa e diversificada. Em 1991, uma geração de ouro de Portugal, liderada por Luís Figo e Rui Costa, conquistou o bicampeonato.

O Brasil também revelou talentos, como Dunga e Bebeto, que foram campeões em 1983, e mais tarde, Ronaldinho Gaúcho, que encantou na edição de 1999. Outros nomes de peso que deixaram sua marca incluem Davor Šuker (destaque da Iugoslávia campeã em 1987), Thierry Henry (França, em 1997) e Xavi Hernández, campeão com a Espanha em 1999.

A consagração de Messi

Assim como Maradona, outro gênio argentino usou o torneio como trampolim para o estrelato. Em 2005, na Holanda, Lionel Messi teve uma performance dominante, levando a Argentina ao pentacampeonato.

Ele foi o artilheiro, com seis gols, e eleito o melhor jogador, com atuações que já antecipavam o que ele se tornaria. Na mesma edição, nomes como Sergio Agüero também começaram a despontar.

O legado continua

A Copa do Mundo sub-20 segue sendo um celeiro de craques na era moderna. Jogadores como Paul Pogba, eleito o melhor em 2013, e Erling Haaland, artilheiro em 2019 com incríveis nove gols em uma única partida, brilharam.

