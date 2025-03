Copa do Mundo Feminina: Quem são as maiores campeãs?

A Seleção Feminina dos Estados Unidos destaca-se como a maior vencedora da história da Copa do Mundo FIFA Feminina, acumulando quatro títulos nas edições de 1991, 1999, 2015 e 2019. Essa supremacia reflete a tradição e a excelência do futebol feminino estadunidense no cenário internacional.

Seleção feminina dos Estados Unidos campeã da Copa do Mundo feminina Fonte: Instagram/@ fifawomensworldcup

Qual é a história da Copa do Mundo FIFA Feminina?

A Copa do Mundo FIFA Feminina teve sua primeira edição oficial em 1991, na China, com a participação de 12 seleções. A competição surgiu após o sucesso de um torneio experimental realizado em 1988, também na China, que demonstrou o potencial e o interesse pelo futebol feminino em nível global. Desde então, o torneio tem sido realizado a cada quatro anos, ampliando o número de participantes e consolidando-se como o principal evento do futebol feminino mundial.

Como foi o desempenho da Seleção Feminina dos Estados Unidos?

A trajetória vitoriosa das norte-americanas começou na edição inaugural de 1991, quando conquistaram o título ao vencer a Noruega por 2 a 1 na final. Em 1999, sediando o torneio, os Estados Unidos conquistaram seu segundo título ao derrotar a China nos pênaltis, em uma final histórica que contou com mais de 90 mil espectadores no Rose Bowl, em Pasadena. As conquistas de 2015 e 2019 solidificaram ainda mais a hegemonia americana no futebol feminino, com vitórias sobre Japão e Holanda nas finais, respectivamente.

Qual é o ranking completo das seleções campeãs da Copa do Mundo FIFA Feminina?

Abaixo, apresentamos a lista completa das seleções que já conquistaram o título mundial:

Estados Unidos : 4 títulos (1991, 1999, 2015, 2019)

: 4 títulos (1991, 1999, 2015, 2019) Alemanha : 2 títulos (2003, 2007)

: 2 títulos (2003, 2007) Noruega : 1 título (1995)

: 1 título (1995) Japão : 1 título (2011)

: 1 título (2011) Espanha: 1 título (2023)

