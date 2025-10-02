Copa de 2026 terá ingressos de quase R$ 34 mil, diz site

Mundial que será sediado nos Estados Unidos, México e Canadá começa dia 11 de junho; veja prováveis valores de entradas

A menos de um ano do início da Copa do Mundo de 2026, a ser disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, os preços dos ingressos já viraram pauta. Segundo apuração do site The Athletic, os valores vão de R$ 319, para entradas limitadas na fase de grupos, até R$ 33.949, para os assentos mais nobres da final no Estádio MetLife, em Nova Jersey.

Os bilhetes mais baratos, de US$ 60 (R$ 319), estarão restritos a setores distantes do campo e em quantidade reduzida. Já na decisão, os ingressos da categoria 1 custarão US$ 6.370 (R$ 33.949). Outras categorias para a final variam entre R$ 10.819 e R$ 22.437.

Nos jogos de abertura, os preços também mudam conforme o país-sede: no México, vão de R$ 1.971 a R$ 9.726; no Canadá, de R$ 1.892 a R$ 9.300; e nos Estados Unidos, de R$ 2.984 a R$ 14.576.

O valor dos bilhetes cresce de acordo com o prosseguir da competição. Nos 16 avos de final, variam de R$ 666 a R$ 18.888; nas oitavas, de R$ 906 a R$ 25.278; nas quartas, de R$ 1.465 a R$ 48.003; e nas semifinais, de R$ 2.238 a R$ 14.816.

