A Copa do Mundo da Fifa é o principal torneio de seleções do planeta, disputado inicialmente em 1930, no Uruguai. Em 1950, o Brasil foi escolhido para sediar a quarta edição do campeonato, evento que marcou o retorno da competição após a paralisação forçada pelos conflitos globais da década anterior. Foi neste cenário de reconstrução política e infraestrutural que a entidade máxima do futebol estabeleceu sanções rigorosas, deixando nações derrotadas na guerra fora dos gramados sul-americanos.

A cronologia diplomática das suspensões no pós-guerra

O calendário esportivo internacional sofreu uma ruptura drástica após o mundial de 1938, realizado na França. Com o avanço do conflito global no ano seguinte, as edições previstas para 1942 e 1946 foram sumariamente canceladas. Quando os combates terminaram, a Fifa iniciou o processo de retomada do campeonato, escolhendo o Brasil como país-sede em um congresso realizado em 1946.

As nações do Eixo sofreram retaliações diretas nas esferas esportivas. A Associação de Futebol do Japão (JFA) foi suspensa em 1945 sob a justificativa administrativa de falta de pagamento de taxas de filiação, agravada pela desarticulação política do país. No caso alemão, a Associação Alemã de Futebol (DFB) foi completamente dissolvida no mesmo ano em decorrência da ocupação das forças Aliadas, que desmantelaram as instituições nacionais de grande porte.

Sem representação oficial reconhecida, ambas as seleções ficaram isoladas do cenário esportivo durante toda a fase de planejamento e de eliminatórias para o torneio. A readmissão formal do Japão e da recém-reorganizada federação da Alemanha Ocidental nos quadros da Fifa ocorreu apenas em setembro de 1950, dois meses após a finalização do mundial no Rio de Janeiro.