A Colômbia está nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026. Em partida disputada na noite desta sexta-feira (3), no Arrowhead Stadium, em Kansas City, a seleção sul-americana venceu Gana por 1 a 0. O placar magro, garantido por um gol de Jhon Arias, do Palmeiras, logo no início do primeiro tempo, não refletiu o domínio absoluto dos colombianos, que esbarraram em uma noite inspirada do goleiro Zigi e na própria falta de pontaria para liquidar o confronto mais cedo.

Com a vitória suada, mas merecida, a Colômbia garante sua classificação para as oitavas de final do Mundial pela quarta vez em sua história. O próximo desafio já tem adversário e local definidos: a equipe enfrentará a Suíça, na cidade de Vancouver, em 7 de junho.

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Golpe rápido e controle sul-americano

O roteiro da partida precisou ser reescrito logo nos primeiros minutos. Aos 6, o atacante Córdoba sentiu uma lesão e, dois minutos depois, deu lugar a Luis Suárez. A alteração forçada, no entanto, provou-se decisiva quase que imediatamente. Aos 14 minutos, Suárez ganhou uma dividida na ponta direita e cruzou rasteiro; a bola atravessou a área africana e encontrou Jhon Arias, que escorou livre na segunda trave para abrir o placar. A partir daí, a Colômbia ditou o ritmo, trocando passes com paciência e explorando os espaços, enquanto Gana, mesmo atrás no marcador, mantinha uma postura defensiva.

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Chances desperdiçadas e o paredão Zigi

Na volta do intervalo, o cenário de domínio se intensificou, transformando o jogo em um duelo particular entre o ataque colombiano e o goleiro Zigi. A seleção sul-americana empilhou oportunidades claras. Puerta parou em uma defesa espetacular do arqueiro ganês. Pouco depois, Luis Díaz também desperdiçou finalização frente a frente com o camisa 1. A entrada de Quintero deu ainda mais volume ofensivo à Colômbia, mas as conclusões de Davinson Sánchez e Richard Ríos continuaram parando nas mãos de Zigi ou saindo pela linha de fundo.

Tensão nos minutos finais e classificação

A incapacidade de matar o jogo cobrou seu preço em forma de tensão. Nos minutos finais, Gana tentou ensaiar uma pressão em busca do empate heroico, mas pecou excessivamente no último passe e não conseguiu ameaçar o gol defendido por Vargas. Apoiada por uma maioria esmagadora nas arquibancadas, a equipe colombiana segurou o resultado até o apito final do árbitro francês Clément Turpin.

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