A Colômbia está na próxima fase da Copa do Mundo 2026. Em um duelo de muita transpiração e paciência na noite desta terça-feira (23), no Estádio Akron, em Guadalajara, a seleção sul-americana venceu a RD Congo por 1 a 0, em partida válida pela segunda rodada do Grupo K. O gol salvador de Muñoz, já na reta final do segundo tempo, quebrou a resistência do inspirado goleiro Mpasi e garantiu a classificação antecipada dos colombianos.

O paredão chamado Mpasi

O roteiro do primeiro tempo foi ditado pelo ímpeto ofensivo colombiano esbarrando em uma atuação de gala do goleiro congolês. Empurrada por uma torcida barulhenta que era maioria no estádio, a Colômbia encurralou o adversário nos minutos iniciais. Arias, James Rodríguez, Mojica e Luis Díaz tentaram de todas as formas, mas Mpasi se transformou em um verdadeiro muro, empilhando defesas difíceis. Aos 6 minutos, Muñoz chegou a balançar as redes após rebote do arqueiro, mas o VAR confirmou impedimento na origem da jogada. Após a pausa para hidratação, a RD Congo conseguiu respirar, organizou sua defesa e equilibrou as ações até o intervalo.

Persistência premiada e alívio

Na volta para a segunda etapa, o panorama parecia se repetir. Logo aos 4 minutos, Luis Díaz soltou uma bomba e Mpasi operou mais um milagre. O técnico Néstor Lorenzo mexeu na equipe, sacando James Rodríguez e Luis Suárez para dar novo fôlego ao ataque. A insistência finalmente deu frutos aos 30 minutos. Após sobra no lado direito da área, Muñoz bateu rasteiro, a bola sofreu um desvio crucial no meio do caminho e, desta vez, traiu Mpasi, morrendo no fundo das redes. Foi o segundo gol do lateral na competição. O ímpeto colombiano seguiu, e Luis Díaz chegou a ter mais dois gols anulados pela arbitragem — um por falta de ataque e outro por impedimento em um lindo lance individual.

Emoção até o fim e vaga garantida

Nos minutos finais, a RD Congo se lançou ao ataque em busca do empate, transformando o goleiro Vargas no herói da reta final. Aos 45 minutos, o arqueiro colombiano fez uma defesa espetacular em chute de longe de Mbuku. Já nos acréscimos, aos 48, Vargas voltou a brilhar ao defender uma cabeçada perigosa de Mbemba, assegurando o triunfo. Com o resultado, a Colômbia chega aos seis pontos, mantém os 100% de aproveitamento e garante sua vaga na próxima fase. Já a RD Congo, estacionada em um ponto, precisará vencer o Uzbequistão na última rodada para sonhar com a classificação como uma das melhores terceiras colocadas.