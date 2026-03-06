A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou nesta sexta-feira, 6, que a seleção brasileira enfrentará o Panamá no dia 31 de maio, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O confronto marcará a despedida da equipe comandada por Carlo Ancelotti diante da torcida brasileira antes do embarque para os Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo.

“Gosto muito do Maracanã, é um palco grandioso, que carrega muita história. Temos tudo para fazer uma Copa em alto nível, estamos nos preparando muito bem, os jogadores sentem orgulho em servir à seleção e vai ser muito bom essa troca de energia antes da disputa”, afirmou o treinador ao site da entidade.

A confirmação encerra as especulações sobre a possibilidade de outras cidades, como Belém ou alguma da região Nordeste, receberem o confronto. A programação da CBF já está definida. A delegação fará uma etapa de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis , a partir do dia 25 de maio, joga o amistoso seis dias depois e embarca para os Estados Unidos logo no dia 1º de junho.

O treinador pode não ter o grupo completo, já que a final da Champions ocorre no dia 30, em Budapeste.

Antes do encontro no Rio de Janeiro, o Brasil terá dois compromissos na Data Fifa de março, ambos em solo americano: contra a França, no dia 26, em Boston; e contra a Croácia, no dia 31, em Orlando. A convocação para esses jogos ocorrerá no próximo dia 16 de março.

Além disso, após o amistoso no Maracanã e já estabelecido em sua base nos Estados Unidos, o Brasil fará um último teste no dia 6 de junho contra o Egito, na cidade de Cleveland, finalizando os preparativos para a estreia no dia 13 de junho, contra o Marrocos, no MetLife Stadium, em New Jersey.

Agenda da seleção brasileira