O BMO Field, em Toronto, passa por uma transformação estratégica para sediar seis partidas da Copa do Mundo de 2026. Para cumprir as exigências técnicas da FIFA, o estádio ampliará sua capacidade de 30.000 para 45.736 espectadores, consolidando-se como o palco da estreia da seleção masculina do Canadá no torneio, marcada para 12 de junho de 2026.

Como será realizada a ampliação da capacidade?

A expansão será viabilizada pela instalação de 17.756 assentos modulares temporários nas extremidades norte e sul do estádio. De acordo com o portal oficial do BMO Field, essa configuração permite que o local atinja o padrão exigido para jogos da fase de grupos e da rodada de 32 sem a necessidade de manter uma estrutura permanente subutilizada após o evento.

As melhorias estruturais incluem:

Instalação de 10.000 assentos no setor norte e 7.000 no setor sul;

Novos telões de LED de alta resolução (50×30 pés) em cada canto;

Criação de um lounge de hospitalidade para 80 pessoas e um pátio na cobertura para 1.000 torcedores;

Modernização dos sistemas de iluminação, Wi-Fi e infraestrutura de transmissão para padrões 4K/8K.

Investimento e cronograma das obras

Segundo reportagem da CBC News e dados da Cidade de Toronto, o custo específico para as reformas do estádio é de aproximadamente 146 milhões de dólares canadenses, financiados pela prefeitura (CAD 123 mi) e pela Maple Leaf Sports & Entertainment (CAD 23 mi). O orçamento total para Toronto operar como sede, incluindo segurança e logística, é estimado em 380 milhões de dólares canadenses.

O cronograma de obras foi dividido em duas fases. A primeira, focada em tecnologia e lounges, foi concluída em 2025. A segunda fase, que envolve a montagem das arquibancadas temporárias, tem previsão de término para março de 2026, permitindo a realização de eventos-teste antes do apito inicial em junho.

Legado para o esporte local

Após o encerramento do Mundial, o estádio — que será chamado temporariamente de Toronto Stadium durante a competição — deverá retornar à sua configuração original. No entanto, o legado de melhorias tecnológicas e de gramado híbrido permanecerá para o Toronto FC (MLS) e o Toronto Argonauts (CFL). A modernização reafirma Toronto como um destino de elite para o esporte global, marcando a primeira vez que o país co-sedia o torneio masculino da FIFA.