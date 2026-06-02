A seleção da Áustria, que se prepara para a Copa do Mundo de 2026, sofreu um desfalque significativo nesta terça-feira, 2. O meio-campista Christoph Baumgartner, de 26 anos, foi oficialmente cortado da equipe após sofrer uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita. A contusão ocorreu durante o aquecimento para um amistoso contra a Tunísia, disputado no Estádio Ernst-Happel, em Viena.

Detalhes da Lesão e Confirmação do Corte

A Federação Austríaca de Futebol confirmou o corte de Baumgartner após a realização de exames de ressonância magnética. Os resultados apontaram a gravidade da lesão, inviabilizando sua participação no Mundial. O técnico da Áustria, Ralf Rangnick, lamentou a perda do jogador, descrevendo a notícia como “muito amarga” tanto para o atleta quanto para a equipe. Baumgartner, que atua pelo RB Leipzig, vinha em grande fase, com 17 gols e 8 assistências em 37 jogos na última temporada.

Impacto para a Seleção Austríaca na Copa

A Áustria retorna à Copa do Mundo após um hiato de 28 anos e está no Grupo J da competição. A estreia da seleção austríaca na Copa do Mundo de 2026 está marcada para 17 de junho contra a Jordânia. Em seguida, o confronto com a Argentina ocorrerá em 22 de junho, e a fase de grupos será encerrada contra a Argélia em 27 de junho.