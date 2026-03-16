A Copa do Mundo de 1938, sediada na França, marcou a primeira e única vez na história em que uma seleção classificada desapareceu antes do início do torneio por conta da extinção geopolítica de seu país. A equipe da Áustria havia garantido sua vaga nas eliminatórias, mas foi dissolvida após o Anschluss — a anexação do território austríaco pela Alemanha nazista em 12 de março de 1938. O episódio forçou a federação internacional a aplicar manobras de emergência no regulamento esportivo para lidar com a chave desfalcada e a integração obrigatória de jogadores a um país vizinho.

A ascensão do Wunderteam e o impacto do Anschluss

Na década de 1930, a seleção austríaca era uma das grandes potências globais do futebol. Conhecida como Wunderteam (equipe fantástica) e liderada pelo atacante Matthias Sindelar e pelo técnico Hugo Meisl, a Áustria praticava um sistema tático ofensivo de passes rápidos e muita movimentação. O time havia chegado às semifinais da Copa de 1934 e conquistado a medalha de prata nas Olimpíadas de 1936.

A vaga para o Mundial de 1938 foi confirmada após uma vitória sobre a Letônia nas eliminatórias europeias. No entanto, a invasão militar ordenada por Adolf Hitler transformou a Áustria em uma província do Terceiro Reich. Com a anexação, o governo nazista decretou o fim da federação austríaca de futebol, determinando que seus atletas passassem a representar exclusivamente a Alemanha.

O regulamento da Fifa e as alterações na tabela oficial

A eliminação política de uma federação classificada criou um impasse direto no regulamento da Fifa. O torneio na França era disputado no formato eliminatório direto (“mata-mata”) desde a primeira fase, equivalente às oitavas de final. Com o apagão da vaga austríaca, a entidade adotou as seguintes medidas oficiais: