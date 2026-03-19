O Dallas Stadium, localizado em Arlington, Texas, foi confirmado pela FIFA como a sede que receberá o maior volume de partidas durante a Copa do Mundo de 2026. Ao todo, a arena abrigará nove confrontos, superando todas as outras 15 cidades-sede em número de jogos, incluindo a realização de uma das semifinais.

Distribuição das nove partidas no estádio

De acordo com o calendário oficial divulgado pela FIFA em fevereiro de 2024, a programação no estádio dos Dallas Cowboys abrange diversas fases cruciais do torneio. A escolha estratégica reflete a capacidade logística e a infraestrutura de grande porte da região. A divisão das partidas será a seguinte:

Cinco jogos da fase de grupos;

da fase de grupos; Dois jogos da fase de 32 avos (dezesseis-avos de final);

da fase de 32 avos (dezesseis-avos de final); Um jogo das oitavas de final;

das oitavas de final; Uma semifinal decisiva (agendada para 14 de julho de 2026).

Adaptações para o padrão FIFA

O estádio é reconhecido mundialmente por sua engenharia avançada, destacando-se pelo teto retrátil e por um dos maiores painéis de LED suspensos do mundo. Para o mundial, a arena passará por modificações específicas, incluindo a instalação de um sistema de gramado natural de alta performance sobre a superfície sintética habitual, atendendo às exigências técnicas da entidade.

A climatização interna é outro diferencial determinante. O ambiente controlado protege atletas e torcedores das altas temperaturas do verão texano, garantindo a previsibilidade operacional necessária para suportar o maior cronograma de jogos de uma única sede na história das Copas.

Impacto de Dallas como sede principal

Com nove jogos agendados, Arlington e Dallas tornam-se o epicentro geográfico do torneio na América do Norte. Segundo o comitê organizador local, o volume inédito de confrontos deve gerar um impacto econômico massivo para a região, impulsionado pelo turismo internacional e investimentos em infraestrutura de transporte.

A nomeação do AT&T Stadium como a sede com mais jogos consolida o Texas como um destino de elite para o esporte mundial, reafirmando a capacidade da região em gerenciar eventos de escala global com máxima eficiência logística.