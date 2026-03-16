Carlo Ancelotti revelou nesta segunda-feira, 16, a convocação da seleção brasileira para os amistosos contra a França e a Croácia, os últimos antes da lista final para a Copa do Mundo de 2026. Entre os goleiros, foram chamados Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Ederson (Fenerbahçe). Hugo Souza, do Corinthians, que vinha sendo chamado, ficou de fora.

Ancelotti comentou a escolha, sem citar o nome do goleiro corintiano. “Não tem posição 100% fechada. Como eu disse, a evolução é contínua em cada jogo para cada atleta. Mas pensamos que Alisson, Bento e Ederson são os melhores nesse momento. Até maio isso pode mudar, mas estamos de olho aberto”, afirmou o italiano, na sede da CBF, no Rio.

“Os jogadores que não estão nessa lista e querem ir para a Copa tem que jogar bem, trabalhar bem e estar bem. Não tem outra maneira de convencer a comissão técnica”, completou Ancelotti. Alisson, Ederson, Bento e Hugo se revezaram nas convocações de Ancelotti, pois quase sempre um deles estava lesionado.

Na última lista, contra Senegal e Tunísia, em novembro de 2025, Hugo Souza foi chamado ao lado de Ederson e Bento, mas foi cortado e substituído por John, do Nottingham Forest. Na chance que teve como titular, o jogador do Corinthians teve atuação contestada na derrota por 3 a 2 para o Japão. A capacidade para defender pênaltis é apontada como um trunfo do jogador revelado pelo Flamengo.

A delegação brasileira se apresenta em Orlando no dia 23 para os últimos testes antes da Copa do Mundo. O primeiro amistoso acontece contra a seleção da França, no dia 26, em Boston. Na sequência, o Brasil encara a equipe da Croácia (algoz na Copa de 2022), em Orlando, no dia 31 de março.

A convocação para a Copa do Mundo acontece no dia 18 de maio e a preparação para o torneio tem início em Teresópolis no dia 27 de maio. O Brasil ainda terá pela frente um amistoso contra Panamá e Egito, mas já com a lista final. A estreia no Mundial acontece dia 13 de junho, contra Marrocos.

Veja a lista de convocados da seleção brasileira

GOLEIROS

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Ederson (Fenerbahçe)