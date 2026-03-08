A Copa do Mundo de 2026 inaugura o formato de 48 seleções, 104 partidas e 39 dias de competição na América do Norte. O torneio, com pontapé inicial marcado para 11 de junho no Estádio Azteca, na Cidade do México, e final programada para 19 de julho no MetLife Stadium, em Nova Jersey, impõe uma operação de engenharia de tráfego sem precedentes.

A realidade exigirá movimentação de delegações e milhões de torcedores por 16 estádios espalhados por Estados Unidos, Canadá e México. Planejar o roteiro de jogos e entender rigorosamente como viajar e se locomover de avião ou trem entre as cidades sedes da Copa do Mundo 2026 constituem a regra primária de viabilidade para quem acompanhará o torneio in loco.

A expansão continental e a divisão dos polos regionais

O acréscimo de 16 equipes no chaveamento forçou a Fifa a adotar uma malha de sedes que abrange mais de 5.400 quilômetros lineares, equivalente à distância registrada entre os estádios de Vancouver, no noroeste canadense, e Miami, na península da Flórida.

Para mitigar o desgaste de voos transcontinentais e o choque de múltiplos fusos horários, a organização dividiu o continente em setores táticos. As regiões operam em agrupamentos: a Costa Leste concentra Nova York, Boston, Filadélfia, Atlanta e Miami; a Costa Oeste abriga Seattle, São Francisco, Los Angeles e Vancouver; a zona Central liga Dallas, Houston e Kansas City; e o polo mexicano articula Monterrey, Guadalajara e a capital federal. O deslocamento eficiente depende estritamente da limitação da presença de viagem a apenas uma ou duas dessas zonas.

As regras de imigração e o controle de fronteiras na América do Norte

O trânsito internacional durante o mundial está submetido a três normativas migratórias independentes, sem políticas de fronteira unificada para portadores de ingresso. A regularização documental deve ser o primeiro passo logístico.