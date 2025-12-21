Yuri Alberto foi o grande nome da vitória que deu o título da Copa do Brasil para o Corinthians neste domingo, 21, contra o Vasco, no Maracanã, no Rio. O atacante reforçou mais uma vez o seu amor pelo Timão e só lamentou que a conquista não tivesse acontecido na Neo Química Arena.

Corinthians e Vasco empataram sem gols no jogo de ida da decisão da Copa do Brasil no meio da semana. Um novo empate levaria a partida para os pênaltis assim como havia sido na semifinal contra o Cruzeiro — o Vasco também precisou das penalidades para passar sobre o Fluminense.