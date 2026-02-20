O Velo Clube venceu o Vasco-AC e avançou de fase na Copa do Brasil, em uma partida marcada pela estreia do goleiro Bruno e por forte repercussão fora de campo. O jogador iniciou como titular, nesta quinta-feira, 19, teve atuação participativa, mas não conseguiu evitar a eliminação da equipe acreana. Após empate por 1 a 1, a vitória por 3 a 2 nos pênaltis confirmou a classificação do time paulista.

Em campo, o confronto foi equilibrado em determinados momentos, mas o Velo Clube mostrou maior eficiência ofensiva e aproveitou as principais oportunidades. O Vasco-AC tentou reagir, pressionou em parte do segundo tempo e contou com intervenções de Bruno para evitar um placar mais amplo.

O goleiro foi destaque dentro de campo, convertendo seu pênalti e defendendo duas cobranças. Ainda assim, o time do Rio Branco desperdiçou outras três bolas e acabou eliminado.

Homenagem a jogadores presos

Além do resultado e do retorno do goleiro Bruno, outro episódio chamou atenção. Antes da partida, o Vasco-AC realizou uma homenagem a quatro jogadores do clube que estão presos, acusados de envolvimento em um caso de estupro coletivo. A manifestação ocorreu com exibição de mensagens e gestos de apoio, o que gerou forte repercussão e críticas nas redes sociais e no ambiente esportivo.

Os atletas que receberam a homenagem e seguem detidos preventivamente são: Erick Luiz Serpa Santos, Lekinho, Brian Peixoto Henrique e Manga. O caso é investigado pela Justiça e, segundo as investigações, o crime teria acontecido em Rio Branco contra duas mulheres.