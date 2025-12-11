O Corinthians sofreu um desfalque de peso para o jogo decisivo contra o Cruzeiro, pela semifinal da Copa do Brasil. Os Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do clube, voltou a ser punida pela Federação Paulista de Futebol, e desta vez até o final de 2026.

A decisão é válida somente para os estádios do estado de São Paulo, mas poderá ser recebida pelas demais federações. Com isso, a principal organizada do Corinthians não poderá entrar nas arquibancadas com camisas e portando seus objetos, como bandeira e instrumentos musicais.

A nova punição foi assinada pelo vice-presidente da FPF, Mauro Silva, e acatada pelo Ministério Público de São Paulo devido aos confrontos entre torcedores dos Gaviões com a torcida Independente, do São Paulo, no final de novembro, em meio ao clássico Majestoso. O conflito aconteceu no bairro do Bixiga, no centro da cidade.

O ofício emitido através da promotoria do Juizado Especial Criminal da Capital (Jecrim) destaca o conflito entre Gaviões da Fiel e Independente, mas solicita a punição somente para os torcedores do Corinthians.

Com isso, a punição passa a valer já para o jogo da volta contra o Cruzeiro, pela semifinal da Copa do Brasil. A partida acontece no próximo domingo, 14, na Neo Química Arena.

Episódio recorrente na torcida do Corinthians

Esta é a segunda vez em 2025 que a principal torcida do Corinthians fica vetada de entrar nos estádios. O título do Paulistão contra o rival Palmeiras, em março, resultou em festa com sinalizadores nas arquibancadas da Neo Química Arena. Os Gaviões acabaram punidos da mesma forma por seis meses.

A torcida só foi liberada pela FPF a voltar aos estádios no final de outubro. Durante o período, os torcedores entraram com a famosa camisa da proibição dos Gaviões, modelo alternativo do uniforme da organizada. No entanto, o principal prejuízo foi a ausência dos instrumentos musicais.