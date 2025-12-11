Vasco da Gama e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira, 11, às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela ida das semifinais da Copa do Brasil. O confronto que abre a decisão de uma vaga na decisão nacional tem histórico curto em competições nacionais, marcado por equilíbrio e ligeira vantagem tricolor, justamente pela única na história entre os rivais.
Ao todo, são cinco confrontos eliminatórios em torneios nacionais oficiais, somando finais e fases de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. O retrospecto aponta três classificações (ou título) do Fluminense contra duas do Vasco.
Fluminense campeão em 1984 e encontros no Brasileiro
O encontro mais marcante entre os clubes em âmbito nacional ocorreu na final do Campeonato Brasileiro de 1984. No primeiro confronto, o Fluminense venceu por 1 a 0, com gol de Romerito. Na partida de volta, um empate sem gols garantiu o troféu ao Tricolor.
Porém, antes mesmo da final de 1984, os rivais já haviam se cruzado em fases eliminatórias do Brasileirão. Em 1981, nas oitavas de final, o Vasco eliminou o Fluminense, avançando na competição.
Sete anos depois, em 1988, o cenário se inverteu: pelas quartas de final, foi o Fluminense quem eliminou o Vasco.