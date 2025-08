Corinthians x Palmeiras: retornos e desfalques do Dérbi pela Copa do Brasil

Verdão tem ausências por lesão no Dérbi pelas oitavas de final da Copa do Brasil; confira prováveis escalações

Corinthians e Palmeiras se enfrentam na próxima quarta-feira, 30, às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Timão deve ter força máxima, enquanto o Verdão lida com desfalques importantes.

Após a vitória sobre o Grêmio no último sábado, 26, o elenco palmeirense retomou os treinamentos na manhã de segunda-feira, 29, focando no Dérbi. O técnico Abel Ferreira ainda não conta com Paulinho, que passou por cirurgia na fíbula após o Mundial de Clubes, e Bruno Rodrigues, que sofreu lesões nos dois joelhos e não atuou em 2025.

Além deles, o zagueiro Murilo, com lesão na coxa. Felipe Anderson foi desfalque na última partida contra o Grêmio com inflamação no quadril, mas já retornou aos treinos e pode voltar ao time.

O Verdão chega ao clássico com ótimo desempenho fora de casa: no Brasileirão, somou 18 dos 21 pontos possíveis como visitante e, na fase anterior da Copa do Brasil, superou o Ceará tanto em Fortaleza quanto em São Paulo.

Corinthians tem retorno do trio campeão

Pelo lado corinthiano, a grande novidade é o provável retorno ao time titular de Yuri Alberto. O atacante sofreu uma fratura em uma vértebra no empate contra o Atlético-MG, em 24 de maio, e voltou aos gramados no último sábado, 26, na segunda etapa diante do Botafogo, após anunciar a renovação de contrato até 2030.

Com isso, a dupla de ataque formada por Memphis e Yuri voltou a atuar junta após dois meses — o último jogo havia sido em 6 de maio, contra o América de Cali, na Colômbia.

Dorival Júnior poderá usar o trio ofensivo Garro, Yuri e Memphis, pela primeira vez, já que os três não atuam juntos desde a final do Campeonato Paulista, na qual o Timão encerrou uma fila de seis anos sem títulos ao superar o próprio Palmeiras.

A partir da chegada do holandês, em setembro de 2024, o trio se destacou com 35 participações diretas em gols (23 gols e 12 assistências), representando 91,8% dos gols corinthianos na temporada passada. Em 11 jogos com os três jogando como titulares na Neo Química Arena o Timão ainda não perdeu: são oito vitórias e três empates, 25 gols marcados, com 82% de aproveitamento.

Prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho; Gustavo Henrique; Cacá (André Ramalho); Matheus Bidu; Raniele; Breno Bidon (José Martinez); André Carrillo; Rodrigo Garro; Memphis Depay; Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior

Palmeiras: Weverton; Giay; Gustavo Gómez; Bruno Fuchs; Piquerez; Aníbal Moreno; Lucas Evangelista; Mauricio; Ramón Sosa (Luighi); Facundo Torres; Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

O confronto da Copa do Brasil será o 24º jogo de mata-mata entre Corinthians e Palmeiras, sendo a primeira vez pela competição nacional. O jogo de volta está marcado para a quarta-feira (6), às 21h30, no Allianz Parque.