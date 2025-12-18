A final da Copa do Brasil de 2025 começou a ser decidida na última quarta-feira, 17, entre Corinthians e Vasco, na Neo Química Arena. O empate em 0 a o, que deixa tudo em aberto para a volta, teve jovens garotos atuando de ambos os lados. Do lado do Timão, o nome mais consolidado é o de Breno Bidon, meio-campista de 20 anos. Enquanto isso, os cariocas apostaram fichas no atacante Rayan, de 19 anos.
Os garotos têm em comum, além do caráter promissor, a marca desta temporada como a de consolidação. Ainda que de forma diferente, tanto a cria corinthiana quanto a promessa vascaína cresceram no ano, o que permitiu a eles alcançarem status de titulares incontestáveis.
Assim, PLACAR selecionou sete jogadores do futebol brasileiro que se firmaram em 2025. Confira:
- Rayan (Vasco) – 19 anos
- Breno Bidon (Corinthians) – 20 anos
- Kaiki (Cruzeiro) – 22 anos
- Zé Lucas (Sport) – 17 anos
- Alysson (Grêmio) – 19 anos
- Souza (Santos) – 19 anos
- Allan (Palmeiras) – 21 anos
Rayan – Vasco
Rápido, forte, habilidoso e goleador, o atacante é a sensação da Colina. Capaz de atuar centralizado ou pelas pontas, o canhoto de 19 anos tem 20 gols em 56 partidas nesta temporada.
O garoto já tinha 41 partidas como profissional, mas com apenas três gols até então. Neste ano, passou a brilhar, especialmente no momento decisivo da temporada, casando também com a chegada de Fernando Diniz, técnico com quem marcou 17 dos seus 23 tentos como profissional.