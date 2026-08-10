O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil acontece na próxima terça-feira, 11, às 11h (de Brasília), na sede da entidade, no Rio de Janeiro. O sorteio também será responsável por definir os mandos de campo na próxima fase e o chaveamento até a final.

Os confrontos de ida das quartas de final estão previstos para o dia 26 de agosto, enquanto a volta deve acontecer no dia 3 de setembro. Os jogos de ida das semifinais estão previstos para o dia 1º de novembro, enquanto a volta é esperada para o dia 8 do mesmo mês. A final, disputada em partida única, está prevista para o dia 6 de dezembro.

Os oito clubes restantes na competição são: Internacional, Vitória, Vasco, Grêmio, Palmeiras, Cruzeiro, Santos e Atlético-MG.

Não existem impedimentos no sorteio, e portanto, qualquer confronto pode acontecer, inclusive clássicos, como Atlético x Cruzeiro, Palmeiras x Santos e Internacional x Grêmio.

Onde assistir o sorteio da Copa do Brasil

O sorteio será transmitido no canal CBF TV, no Youtube.