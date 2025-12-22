O Corinthians chega a 2026 com calendário completo desde a primeira quinzena do ano. O título da Copa do Brasil de 2025 garantiu vaga direta na fase de grupos da Libertadores, que, com a nova lógica de calendário, enche todo o ano com momentos importantes.

O elenco entrou de férias após a final contra o Vasco e a estreia oficial do próximo ano vai acontecer no dia 11 de janeiro. Nesse dia, o Corinthians enfrenta a Ponte Preta, na Neo Química Arena, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

Em 24 de janeiro, o Timão disputa a Supercopa do Brasil, em jogo único contra o Flamengo, campeão brasileiro. A partida ainda não teve local confirmado pela CBF. O confronto marca o primeiro título em disputa no futebol brasileiro em 2026.

Poucos dias depois, o clube inicia sua campanha no Campeonato Brasileiro. A estreia está marcada para 26 de janeiro, contra o Bahia, na Neo Química Arena — a Supercopa, contudo, deve mudar em dias. A Série A será disputada ao longo de todo o ano, com término previsto para dezembro, seguindo o calendário ajustado à Copa do Mundo.